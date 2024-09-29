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Пункт пересечения границы «Нижанковичи-Мальховице» временно прекращает работу, фото: Driver.TOP
На границе с Польшей прекращает работу пункт пропуска — ГПСУhttps://racurs.ua/n199771-na-granice-s-polshey-prekraschaet-rabotu-punkt-propuska-gpsu.htmlРакурс
На кордоні з Польщею пункт перетину «Нижанковичі-Мальховіце» тимчасово припиняє роботу.
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Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
За інформацією від польської сторони, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00 годин 00 хвилин 30 вересня 2024 року, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» планують завершити цьогоріч.
Просимо врахувати дану інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону, — наголошують у ДПСУ.
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