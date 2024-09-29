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Пункт перетину кордону «Нижанковичі-Мальховіце» тимчасово припиняє роботу, фото: Driver.TOP
На кордоні з Польщею припиняє роботу пункт пропуску — ДПСУhttps://racurs.ua/ua/n199771-na-kordoni-z-polscheu-prypynyaie-robotu-punkt-propusku-dpsu.htmlРакурс
На кордоні з Польщею пункт перетину «Нижанковичі-Мальховіце» тимчасово припиняє роботу.
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Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
За інформацією від польської сторони, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00 годин 00 хвилин 30 вересня 2024 року, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що, за попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» планують завершити цьогоріч.
Просимо врахувати дану інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону, — наголошують у ДПСУ.