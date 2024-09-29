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Ракурс
Пункт перетину кордону «Нижанковичі-Мальховіце» тимчасово припиняє роботу, фото: Driver.TOP

На кордоні з Польщею припиняє роботу пункт пропуску — ДПСУ

29 вер 2024, 18:59
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На кордоні з Польщею пункт перетину «Нижанковичі-Мальховіце» тимчасово припиняє роботу.


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Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

За інформацією від польської сторони, здійснення прикордонно-митного оформлення припиняється з 00 годин 00 хвилин 30 вересня 2024 року, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, будівництво майбутнього пункту пропуску «Нижанковичі-Мальховіце» планують завершити цьогоріч.

Просимо врахувати дану інформацію та обирати інші пункти пропуску для перетину кордону, — наголошують у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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