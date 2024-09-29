Последствия российского авиаудара по Харьковщине, фото: ГСЧС

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Російська авіація сьогодні, 29 вересня, у першій половині дня скинула дві керовані авіабомби на село Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.

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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті російського авіаудару: