Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского авиаудара по Харьковщине, фото: ГСЧС
Рашисты сбросили авиабомбы на пограничное село на Харьковщине, есть пострадавшие (ФОТО)https://racurs.ua/n199773-rashisty-sbrosili-aviabomby-na-pogranichnoe-selo-na-harkovschine-est-postradavshie-foto.htmlРакурс
Російська авіація сьогодні, 29 вересня, у першій половині дня скинула дві керовані авіабомби на село Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.
.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті російського авіаудару:
- дві жінки, 1965 та 1975 років народження, отримали гостру реакцію на стрес;
- пошкоджено сім двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, будинок культури, амбулаторію, приміщення старостинського округу, газо- та енергомережі.
Загрузка...