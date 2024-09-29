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Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: ДСНС
Рашисти скинули авіабомби на прикордонне село на Харківщині, є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199773-rashysty-skynuly-aviabomby-na-prykordonne-selo-na-harkivschyni-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
Російська авіація сьогодні, 29 вересня, у першій половині дня скинула дві керовані авіабомби на село Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.
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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
В результаті російського авіаудару:
- дві жінки, 1965 та 1975 років народження, отримали гостру реакцію на стрес;
- пошкоджено сім двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, будинок культури, амбулаторію, приміщення старостинського округу, газо- та енергомережі.