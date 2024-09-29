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Ракурс
Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: ДСНС

Рашисти скинули авіабомби на прикордонне село на Харківщині, є постраждалі (ФОТО)

29 вер 2024, 19:58
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Російська авіація сьогодні, 29 вересня, у першій половині дня скинула дві керовані авіабомби на село Одноробівка Золочівської громади Богодухівського району Харківської області.


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Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

В результаті російського авіаудару:

  • дві жінки, 1965 та 1975 років народження, отримали гостру реакцію на стрес;
  • пошкоджено сім двоповерхових багатоквартирних житлових будинків, будинок культури, амбулаторію, приміщення старостинського округу, газо- та енергомережі.

Наслідки російського авіаудару по Харківщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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