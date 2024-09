Президент США Джо Байден переконаний, що Україна переможе у війні проти росії.

.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 29 вересня, на офіційній сторінці президента США у соцмережі X.

Також Байден опублікував відео, котре стосується його нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у США, під час якої, зокрема, було оголошено про виділення додаткової безпекової допомоги Україні. Відео завершується словами Зеленського «ми переможемо».

Ukraine will win this war.



And the United States will continue to stand beside them every step of the way. pic.twitter.com/Sb3c08eC6s

— President Biden (@POTUS) September 29, 2024