Джо Байден, фото: rawpixel.com

https://racurs.ua/n199775-ukraina-pobedit-v-etoy-voyne-bayden-video.html

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Президент США Джо Байден переконаний, що Україна переможе у війні проти росії.

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Про це йдеться у повідомленні, опублікованому сьогодні, 29 вересня, на офіційній сторінці президента США у соцмережі X.

Україна переможе у цій війні. І Сполучені Штати продовжуватимуть стояти поруч з нею на кожному кроці цього шляху, — наголосив Байден.

Також Байден опублікував відео, котре стосується його нещодавньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у США, під час якої, зокрема, було оголошено про виділення додаткової безпекової допомоги Україні. Відео завершується словами Зеленського «ми переможемо».