Андрей Сибига встретился с Петером Сийярто в Будапеште. Фото: посольство Украины

https://racurs.ua/n199786-sibiga-vstretilsya-s-siyyarto-v-budapeshte-o-chem-budut-govorit.html

Ракурс

Представники України та Угорщини розпочали двосторонні переговори.

.

У понеділок, 30 вересня, в Будапешті зустрілися міністри закордонних справ України та Угорщини Андрій Сибіга та Петер Сійярто. Дипломати спілкуватимуться віч-на-віч, без преси. Про це посольство України в Угорщині повідомило в соціальній мережі X.

В Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет, — зазначили в диппредставництві.

У прес-службі МЗС України поінформували, що ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проектів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури. Також говоритимуть про захист прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО. Токнуться дипломати й формули миру.

У відомстві відзначили, що цей візит є продовженням регіонального турне Сибіги, яке він почав з Румунії невдовзі після призначення на посаду.

Нагадаємо, Угорщина без зайвого публічного оголошення спростила умови в’їзду для росіян і білорусів. Будапешт включив громадян рф і білорусі в програму так званої «національної карти», яку отримують ті, хто подає документи для працевлаштування в Угорщині на два роки з можливістю продовження.