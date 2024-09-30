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Андрій Сибіга зустрівся з Петером Сійярто у Будапешті. Фото: посольство України

Сибіга зустрівся з Сійярто у Будапешті — про що говоритимуть

30 вер 2024, 12:20
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Представники України та Угорщини розпочали двосторонні переговори.


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У понеділок, 30 вересня, в Будапешті зустрілися міністри закордонних справ України та Угорщини Андрій Сибіга та Петер Сійярто. Дипломати спілкуватимуться віч-на-віч, без преси. Про це посольство України в Угорщині повідомило в соціальній мережі X.

В Будапешті розпочалися переговори міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у форматі тет-а-тет, — зазначили в диппредставництві.

У прес-службі МЗС України поінформували, що ключовими темами обговорення стануть розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проектів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури. Також говоритимуть про захист прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО. Токнуться дипломати й формули миру.

У відомстві відзначили, що цей візит є продовженням регіонального турне Сибіги, яке він почав з Румунії невдовзі після призначення на посаду.

Андрій Сибіга зустрівся з Петером Сійярто у Будапешті. Фото: посольство України

Андрій Сибіга зустрівся з Петером Сійярто у Будапешті. Фото: посольство України

Нагадаємо, Угорщина без зайвого публічного оголошення спростила умови в’їзду для росіян і білорусів. Будапешт включив громадян рф і білорусі в програму так званої «національної карти», яку отримують ті, хто подає документи для працевлаштування в Угорщині на два роки з можливістю продовження.

Джерело: Ракурс


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