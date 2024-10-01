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Рашисты совершили очередную воздушную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Мілітарний»

29 «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 1 октября (ИНФОГРАФИКА)

1 окт 2024, 09:42
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, атакували Україну 32 ударними безпілотниками типу Shahed.


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Запуски здійснювалися з районів Приморсько-Ахтарська (рф), Курська (рф) та Чауда (окупований Крим). Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

В результаті:

  • в ході протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БПЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях;
  • внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.

Источник: Ракурс


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