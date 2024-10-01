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Рашисты совершили очередную воздушную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Мілітарний»
29 «шахедов» сбили силы ПВО Украины в ночь на 1 октября (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n199813-29-shahedov-sbili-sily-pvo-ukrainy-v-noch-na-1-oktyabrya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, атакували Україну 32 ударними безпілотниками типу Shahed.
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Запуски здійснювалися з районів Приморсько-Ахтарська (рф), Курська (рф) та Чауда (окупований Крим). Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
В результаті:
- в ході протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БПЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях;
- внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.
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