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Рашисти здійснили чергову повітряну атаку «шахедами» по Україні, фото: «Мілітарний»
29 «шахедів» збили сили ППО України в ніч на 1 жовтня (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n199813-29-shahediv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-1-jovtnya-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, атакували Україну 32 ударними безпілотниками типу Shahed.
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Запуски здійснювалися з районів Приморсько-Ахтарська (рф), Курська (рф) та Чауда (окупований Крим). Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.
В результаті:
- в ході протиповітряного бою авіацією, МВГ та РЕБ Сил оборони України збито 29 ударних БПЛА у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Сумській та Дніпропетровській областях;
- внаслідок протидії РЕБ три ворожі безпілотники локаційно втрачено, попередньо без наслідків.