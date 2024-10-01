Рашисти здійснили чергову повітряну атаку «шахедами» по Україні, фото: «Мілітарний»

https://racurs.ua/ua/n199813-29-shahediv-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-1-jovtnya-infografika.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 1 жовтня, атакували Україну 32 ударними безпілотниками типу Shahed.

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Запуски здійснювалися з районів Приморсько-Ахтарська (рф), Курська (рф) та Чауда (окупований Крим). Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил ЗСУ.

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