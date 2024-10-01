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Последствия российского удара по Херсону, фото: Офис генпрокурора
Рашисты ударили по центру Херсона — семеро погибших (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n199815-rashisty-udarili-po-centru-hersona-semero-pogibshih-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, близько 9.00 завдали ударів, ймовірно зі ствольної артилерії по середмістю Херсона.
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Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних — троє жінок та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються, — зазначили у відомстві.
Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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