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Ракурс
Наслідки російського удару по Херсону, фото: Офіс генпрокурора

Рашисти вдарили по центру Херсона — семеро загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

1 жов 2024, 10:58
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Російські загарбники сьогодні, 1 жовтня, близько 9.00 завдали ударів, ймовірно зі ствольної артилерії по середмістю Херсона.


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Обстріл відбувся поруч із місцевим ринком і зупинкою громадського транспорту. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Наразі відомо, що внаслідок обстрілу загинули семеро цивільних — троє жінок та четверо чоловіків. Також поранено трьох містян, їм надається кваліфікована медична допомога. Дані уточнюються, — зазначили у відомстві.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського удару по Херсону, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


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