Кабмин уволил двух заместителей Умерова

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Рустем Умеров, фото: «Северодонецк онлайн»
Кабмин уволил двух заместителей Умероваhttps://racurs.ua/n199821-kabmin-uvolil-dvuh-zamestiteley-umerova.htmlРакурс
Кабінет Міністрів України під час свого засідання сьогодні, 1 жовтня, схвалив звільнення заступника міністра оборони України Рустема Умєрова Станіслава Гайдера та державного секретаря Міноборони Людмили Дараган.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Кабмін звільнив Станіслава Гайдера та Людмилу Дараган, інших заступників Умєрова не звільнили, — зазначив Гончаренко.
Раніше сьогодні стало відомо, що Умєров підписав подання до уряду щодо звільнення чотирьох своїх заступників — Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та держсекретаря Людмили Дараган.
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