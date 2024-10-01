Кабмин уволил двух заместителей Умерова

Рустем Умеров, фото: «Северодонецк онлайн»

https://racurs.ua/n199821-kabmin-uvolil-dvuh-zamestiteley-umerova.html

Ракурс

Кабінет Міністрів України під час свого засідання сьогодні, 1 жовтня, схвалив звільнення заступника міністра оборони України Рустема Умєрова Станіслава Гайдера та державного секретаря Міноборони Людмили Дараган.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Кабмін звільнив Станіслава Гайдера та Людмилу Дараган, інших заступників Умєрова не звільнили, — зазначив Гончаренко.

Раніше сьогодні стало відомо, що Умєров підписав подання до уряду щодо звільнення чотирьох своїх заступників — Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та держсекретаря Людмили Дараган.