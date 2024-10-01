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Ракурс
Рустем Умеров, фото: «Северодонецк онлайн»

Кабмин уволил двух заместителей Умерова

1 окт 2024, 14:17
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Кабінет Міністрів України під час свого засідання сьогодні, 1 жовтня, схвалив звільнення заступника міністра оборони України Рустема Умєрова Станіслава Гайдера та державного секретаря Міноборони Людмили Дараган.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Кабмін звільнив Станіслава Гайдера та Людмилу Дараган, інших заступників Умєрова не звільнили, — зазначив Гончаренко.

Раніше сьогодні стало відомо, що Умєров підписав подання до уряду щодо звільнення чотирьох своїх заступників — Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та держсекретаря Людмили Дараган.

Источник: Ракурс


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