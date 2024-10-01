Кабмін звільнив двох заступників Умєрова

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Рустем Умєров, фото: «Сєвєродонецьк онлайн»
Кабмін звільнив двох заступників Умєроваhttps://racurs.ua/ua/n199821-kabmin-zvilnyv-dvoh-zastupnykiv-umierova.htmlРакурс
Кабінет Міністрів України під час свого засідання сьогодні, 1 жовтня, схвалив звільнення заступника міністра оборони України Рустема Умєрова Станіслава Гайдера та державного секретаря Міноборони Людмили Дараган.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Кабмін звільнив Станіслава Гайдера та Людмилу Дараган, інших заступників Умєрова не звільнили, — зазначив Гончаренко.
Раніше сьогодні стало відомо, що Умєров підписав подання до уряду щодо звільнення чотирьох своїх заступників — Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та держсекретаря Людмили Дараган.