Умєров звільняє своїх заступників

Рустем Умєров, фото: «Українська правда»

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Міністр оборони України Рустем Умєров підписав подання до уряду щодо звільнення чотирьох своїх заступників — Станіслава Гайдера, Олександра Сергія, Юрія Джигира та державного секретаря МОУ Людмили Дараган.

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Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомила прес-служба Міноборони.

Система Міністерства оборони України — Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни, — наголосив Умєров.

Про нові призначення, включно із заступниками міністра, Умєров обіцяє повідомити окремо.

Згідно з процедурою, міністр робить на Кабмін подання про звільнення заступників, а вже Кабмін звільняє їх своїм рішенням.

Сьогодні як раз планується засідання Кабміну. Отже і звільняти будуть сьогодні. Можливо і призначення нові будуть сьогодні, — прокоментував цю новину у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

Також Умєров оголосив про реформу системи оборонних закупівель.

«Спецтехноекспорт» (СТЕ) переходить від ГУР до Міноборони. Поставив завдання — довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО, — зазначив він.

За словами міністра, найближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур. Подання до КМУ буде зроблено цього тижня.