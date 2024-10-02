ВСУ отбили более 90 атак за сутки на востоке

https://racurs.ua/n199843-vsu-otbili-bolee-90-atak-za-sutki-na-vostoke-karta.html

Ракурс

Кількість атак на Покровському та Курахівському напрямках зрівнялась — по 25 штурмів. ЗСУ відбили понад 90 атак за добу на сході.

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Про це повідомив Генштаб у зведенні за 1 жовтня.

Найбільша концентрація російських атак на Покровському напрямку була поблизу Миролюбівки, Єлизаветівки та Лисівки, де російські військові активно застосовували авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили атаки в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, військові рф здійснили безуспішну атаку українських позицій в напрямку Богоявленки. Ситуацію у місті Вугледар Генштаб не коментував.

Увечері 1 жовтня у 72-й бригаді заперечили повне захоплення Вугледару. Двоє військових бригади сказали Суспільному, що станом на вечір 1 жовтня окремі частини міста перебувають під контролем Сил оборони, втім більша частина — під контролем російських військ.