Ракурсhttps://racurs.ua/
ВСУ отбили более 90 атак за сутки на востоке
ВСУ отбили более 90 атак за сутки на востоке (КАРТА)https://racurs.ua/n199843-vsu-otbili-bolee-90-atak-za-sutki-na-vostoke-karta.htmlРакурс
Кількість атак на Покровському та Курахівському напрямках зрівнялась — по 25 штурмів. ЗСУ відбили понад 90 атак за добу на сході.
.
Про це повідомив Генштаб у зведенні за 1 жовтня.
Найбільша концентрація російських атак на Покровському напрямку була поблизу Миролюбівки, Єлизаветівки та Лисівки, де російські військові активно застосовували авіацію.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили атаки в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка.
На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, військові рф здійснили безуспішну атаку українських позицій в напрямку Богоявленки. Ситуацію у місті Вугледар Генштаб не коментував.
Увечері 1 жовтня у 72-й бригаді заперечили повне захоплення Вугледару. Двоє військових бригади сказали Суспільному, що станом на вечір 1 жовтня окремі частини міста перебувають під контролем Сил оборони, втім більша частина — під контролем російських військ.
Наказу про вихід з міста бригада не отримувала, — сказав співрозмовник.
Проєкт DeepState раніше повідомляв, що російські війська окупували Вугледар. Аналітики зробили публікацію, зокрема, на тлі відео, які публікували протягом 1 жовтня пабліки окупантів: це були кадри, на яких російські військові піднімають прапори на будівлях у Вугледарі.
Загрузка...