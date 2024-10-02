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Ракурс
ЗСУ відбили понад 90 атак за добу на сході

ЗСУ відбили понад 90 атак за добу на сході (КАРТА)

2 жов 2024, 09:27
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Кількість атак на Покровському та Курахівському напрямках зрівнялась — по 25 штурмів. ЗСУ відбили понад 90 атак за добу на сході.


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Про це повідомив Генштаб у зведенні за 1 жовтня.

Найбільша концентрація російських атак на Покровському напрямку була поблизу Миролюбівки, Єлизаветівки та Лисівки, де російські військові активно застосовували авіацію.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили атаки в районах населених пунктів Цукурине, Гірник, Георгіївка, Костянтинівка та Катеринівка.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, військові рф здійснили безуспішну атаку українських позицій в напрямку Богоявленки. Ситуацію у місті Вугледар Генштаб не коментував.

Увечері 1 жовтня у 72-й бригаді заперечили повне захоплення Вугледару. Двоє військових бригади сказали Суспільному, що станом на вечір 1 жовтня окремі частини міста перебувають під контролем Сил оборони, втім більша частина — під контролем російських військ.

Наказу про вихід з міста бригада не отримувала, — сказав співрозмовник.

Проєкт DeepState раніше повідомляв, що російські війська окупували Вугледар. Аналітики зробили публікацію, зокрема, на тлі відео, які публікували протягом 1 жовтня пабліки окупантів: це були кадри, на яких російські військові піднімають прапори на будівлях у Вугледарі.

Джерело: Ракурс


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