Последствия российских обстрелов, фото: Минздрав Украины

https://racurs.ua/n199860-na-harkovschine-obstrel-kassetnymi-boepripasami-povredil-chetyre-skoryh-foto.html

Ракурс

На Харківщині внаслідок здійсненого рашистами обстрілу касетними боєприпасами було пошкоджено чотири автомобілі швидкої допомоги.

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Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба МОЗ.

Харківщина. Обстріл касетними боєприпасами. Влучання поряд зі станцією «ектренки». Пошкоджено 4 «швидких», — вказано в повідомленні.

Жертв немає, один із водіїв госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою, йому надається необхідна допомога.