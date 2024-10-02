Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу, фото: МОЗ України

На Харківщині обстріл касетними боєприпасами пошкодив чотири «швидкі» (ФОТО)

2 жов 2024, 16:57
999

На Харківщині внаслідок здійсненого рашистами обстрілу касетними боєприпасами було пошкоджено чотири автомобілі швидкої допомоги.


.

Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба МОЗ.

Харківщина. Обстріл касетними боєприпасами. Влучання поряд зі станцією «ектренки». Пошкоджено 4 «швидких», — вказано в повідомленні.

Жертв немає, один із водіїв госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою, йому надається необхідна допомога.

Наслідки російського обстрілу, фото: МОЗ України

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів