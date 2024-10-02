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Наслідки російського обстрілу, фото: МОЗ України
На Харківщині обстріл касетними боєприпасами пошкодив чотири «швидкі» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199860-na-harkivschyni-obstril-kasetnymy-boieprypasamy-poshkodyv-chotyry-shvydki-foto.htmlРакурс
На Харківщині внаслідок здійсненого рашистами обстрілу касетними боєприпасами було пошкоджено чотири автомобілі швидкої допомоги.
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Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба МОЗ.
Харківщина. Обстріл касетними боєприпасами. Влучання поряд зі станцією «ектренки». Пошкоджено 4 «швидких», — вказано в повідомленні.
Жертв немає, один із водіїв госпіталізований з легкою черепно-мозковою травмою, йому надається необхідна допомога.