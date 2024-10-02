Фрагмент уничтоженного российского беспилотника, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n199863-pyat-bpla-samoletnogo-tipa-porazili-pogranichniki-na-volchanskom-napravlenii-foto.html

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На Вовчанському напрямку українські прикордонники за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та стрілецької зброї вразили п’ять ворожих безпілотників літакового типу та FPV-дрон.

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Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.