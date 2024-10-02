Фрагмент знищеного російського безпілотника, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n199863-p-yat-bpla-litakovogo-typu-vrazyly-prykordonnyky-na-vovchanskomu-napryamku-foto.html

Ракурс

На Вовчанському напрямку українські прикордонники за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та стрілецької зброї вразили п’ять ворожих безпілотників літакового типу та FPV-дрон.

.

Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.