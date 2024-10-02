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Ракурс
Фрагмент знищеного російського безпілотника, фото: ДПСУ

П’ять БПЛА літакового типу вразили прикордонники на Вовчанському напрямку (ФОТО)

2 жов 2024, 18:55
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На Вовчанському напрямку українські прикордонники за допомогою засобів радіоелектронної боротьби та стрілецької зброї вразили п’ять ворожих безпілотників літакового типу та FPV-дрон.


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Про це сьогодні, 2 жовтня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби.

П’ять БпЛА противника літакового типу «молнія» та FPV-дрон уразили прикордонники бригади «Гарт» за допомогою засобів РЕБ та стрілецької зброї, — зазначають у ДПСУ.

Джерело: Ракурс


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