В Украине 2 октября не планируют отключать электроэнергию, фото:

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В Україні завтра, 3 жовтня, не планують застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.

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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються", — зазначають у компанії.

Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи сонячних електростанцій — з 10.00 до 16.00.

Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що споживання електроенергії утримується на рівні, що відповідає сезонним показникам. Вчора, 1 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня — у понеділок, 30 вересня.