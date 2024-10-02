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В Україні 2 жовтня не планують відключати електроенергію
Відключення електроенергії 3 жовтня не прогнозуються — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n199864-vidkluchennya-elektroenergiyi-3-jovtnya-ne-prognozuutsya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 3 жовтня, не планують застосовувати графіки обмеження споживання електроенергії.
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Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Завтра, у четвер, заходи обмеження споживання не плануються", — зазначають у компанії.
Водночас українців закликають користуватися потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи сонячних електростанцій — з 10.00 до 16.00.
Раніше сьогодні в «Укренерго» повідомили, що споживання електроенергії утримується на рівні, що відповідає сезонним показникам. Вчора, 1 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня — у понеділок, 30 вересня.
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