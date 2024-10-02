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Последствия российских обстрелов Харьковщины, фото: Харьковская ОВА

15 га леса загорелись yа Харьковщине из-за российского обстрела (ФОТО, ВИДЕО)

2 окт 2024, 20:57
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Російські загарбники сьогодні, 2 жовтня, близько 13.30 здійснили обстріл Куп’янського лісгоспу на Харківщині неподалік села Піски Радьківські.


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Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Внаслідок удару зайнялася пожежа, що охопила 15 гектарів екосистем — палає лісова підстилка, місцями полум’я перекинулося на крони дерев. Наразі постраждалих серед цивільного населення немає. Вогнеборці та профільні служби продовжують ліквідацію наслідків влучання, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська ОВА

Источник: Ракурс


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