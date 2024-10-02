Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська ОВА

15 га лісу загорілися на Харківщині через російський обстріл (ФОТО, ВІДЕО)

2 жов 2024, 20:57
999

Російські загарбники сьогодні, 2 жовтня, близько 13.30 здійснили обстріл Куп’янського лісгоспу на Харківщині неподалік села Піски Радьківські.


.

Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.

Внаслідок удару зайнялася пожежа, що охопила 15 гектарів екосистем — палає лісова підстилка, місцями полум’я перекинулося на крони дерев. Наразі постраждалих серед цивільного населення немає. Вогнеборці та профільні служби продовжують ліквідацію наслідків влучання, — вказано в повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська ОВА

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів