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Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська ОВА
15 га лісу загорілися на Харківщині через російський обстріл (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n199867-15-ga-lisu-zagorilysya-na-harkivschyni-cherez-rosiyskyy-obstril-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 2 жовтня, близько 13.30 здійснили обстріл Куп’янського лісгоспу на Харківщині неподалік села Піски Радьківські.
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Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.
Внаслідок удару зайнялася пожежа, що охопила 15 гектарів екосистем — палає лісова підстилка, місцями полум’я перекинулося на крони дерев. Наразі постраждалих серед цивільного населення немає. Вогнеборці та профільні служби продовжують ліквідацію наслідків влучання, — вказано в повідомленні.