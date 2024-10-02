Наслідки російського обстрілу Харківщини, фото: Харківська ОВА

https://racurs.ua/ua/n199867-15-ga-lisu-zagorilysya-na-harkivschyni-cherez-rosiyskyy-obstril-foto-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 2 жовтня, близько 13.30 здійснили обстріл Куп’янського лісгоспу на Харківщині неподалік села Піски Радьківські.

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Про це повідомляє прес-служба Харківської ОВА.