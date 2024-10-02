Во время псевдосуда на ВОТ, скриншот видео

https://racurs.ua/n199871-na-vot-donetchiny-psevdosud-prigovoril-treh-ukrainskih-morpehov-k-30-godam-zaklucheniya-video.html

Ракурс

Псевдосуд так званої «днр» «засудив» за сфальшованим звинуваченнями до 28 і 29,5 років позбавлення волі трьох військових бригади морської піхоти ЗСУ — Богдана Потапова, Дмитра Брайко та Ескендера Кудусова.

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Про це сьогодні, 2 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Андрющенка, українським морпіхам інкремінують «вбивство цивільних під час бойових дій».

Варто нагадати, що саме росіяни примушували цивільне населення вдягати білі пов’язки, аналогічні тактичному маркуванню саме росіян. Ще тоді, навесні 2022 року писав, що потім вони це використають — прийшов час, — наголосив він.

Андрющенко зазначив, що загалом вже понад 120 Героїв оборони Маріуполя окупанти засудили до шалених строків ув’язнення за злочини, яких вони не скоювали.