ПАСЕ поддержала резолюцию о пропавших без вести, военнопленных и гражданских в российском плену

Результаты голосования за резолюцию, фото: Алексей Гончаренко

https://racurs.ua/n199869-pase-podderjala-rezoluciu-o-propavshih-bez-vesti-voennoplennyh-i-grajdanskih-v-rossiyskom-plenu.html

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Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) сьогодні, 2 жовтня, одноголосно підтримала резолюцію щодо зниклих безвісти, військовополонених та цивільних, які перебувають у полоні в росії.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб український народний депутат Олексій Гончаренко.

Загалом резюлюція «Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи в полоні внаслідок агресії Російської Федерації проти України» була ухвалена 74 голосами.

Член української делегації ПАРЄ нардеп Євгенія Кравчук на своїй Фейсбук-сторінці зазначила, що цією резолюцією ПАРЄ засудила утримання у російському полоні українських військовополонених, а також іноземців, які воюють за Україну, і цивільних людей.

Асамблея також зазначила, що продовжуватиме свої зусилля до моменту звільнення останнього полоненого, — розповіла Кравчук.

За словами Кравчук, у резолюції вказано, що: