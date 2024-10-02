ПАРЄ підтримала резолюцію щодо зниклих безвісти, військовополонених та цивільних у російському полоні

Ракурсhttps://racurs.ua/
Результати голосування за резолюцію, фото: Олексій Гончаренко
ПАРЄ підтримала резолюцію щодо зниклих безвісти, військовополонених та цивільних у російському полоніhttps://racurs.ua/ua/n199869-parie-pidtrymala-rezoluciu-schodo-znyklyh-bezvisty-viyskovopolonenyh-ta-cyvilnyh-u-rosiyskomu.htmlРакурс
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) сьогодні, 2 жовтня, одноголосно підтримала резолюцію щодо зниклих безвісти, військовополонених та цивільних, які перебувають у полоні в росії.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Комітету ПАРЄ з питань міграції, біженців та переміщених осіб український народний депутат Олексій Гончаренко.
Загалом резюлюція «Зниклі безвісти, військовополонені та цивільні особи в полоні внаслідок агресії Російської Федерації проти України» була ухвалена 74 голосами.
Член української делегації ПАРЄ нардеп Євгенія Кравчук на своїй Фейсбук-сторінці зазначила, що цією резолюцією ПАРЄ засудила утримання у російському полоні українських військовополонених, а також іноземців, які воюють за Україну, і цивільних людей.
Асамблея також зазначила, що продовжуватиме свої зусилля до моменту звільнення останнього полоненого, — розповіла Кравчук.
За словами Кравчук, у резолюції вказано, що:
- 65 тис. 956 військовослужбовців і цивільних осіб були зареєстровані як зниклі безвісти або взяті в полон, з яких 50 тис. 916 зареєстровані як зниклі на основі перевірених даних (з них цивільних набагато більше за військових). Хоча справжня кількість може бути набагато більшою;
- Асамблея рішуче засуджує той факт, що рф не забезпечує повний доступ до українських військовополонених і цивільних осіб, що суперечить вимогам Женевських конвенцій III і IV та Додаткового протоколу I;
- згадується масове вбивство та каліцтво українських в’язнів у колишній виправній колонії в Оленівці на Донеччині 28−29 липня 2022 року. До сьогодні це звірство залишається безкарним, а поранені захисники досі утримуються в полоні;
- ПАРЄ нагадує, що 30 українських цивільних журналістів і медійників залишаються незаконно утримуваними росією в жахливих умовах;
- ПАРЄ вважає вкрай важливим, щоб Міжнародний комітет Червоного Хреста отримав негайний і безперешкодний доступ до всіх місць утримання під вартою відповідно до умов і повноважень свого мандату. Вона закликає рф повністю поважати право МКЧХ на доступ і просить міжнародне співтовариство підтримати і сприяти виконанню цього мандату;
- ПАРЄ визнає роль організацій громадянського суспільства в підтримці сімей військовополонених і цивільних заручників і рекомендує посилити співпрацю з ними, що передбачатиме надання їм фінансової підтримки, обмін найкращими практиками та сприяння адвокаційним зусиллям.