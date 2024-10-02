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Ракурс
Линия питания Запорожской АЭС восстановлена, фото: «Громадське радіо»

Энергетики восстановили линию питания ЗАЭС, поврежденную российским обстрелом

2 окт 2024, 22:48
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Ремонтні бригади відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.


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Про це сьогодні, 2 жовтня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».

Вчора, 1 жовтня, через російську атаку на енергооб'єкт одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена.

Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів — отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні, — розповіли в «Укренерго».

Таким чином, пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ — знову в роботі.

Наразі окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями, — зазначили в «Укренерго».

Источник: Ракурс


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