Энергетики восстановили линию питания ЗАЭС, поврежденную российским обстрелом

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Линия питания Запорожской АЭС восстановлена, фото: «Громадське радіо»
Энергетики восстановили линию питания ЗАЭС, поврежденную российским обстреломhttps://racurs.ua/n199872-energetiki-vosstanovili-liniu-pitaniya-zaes-povrejdennuu-rossiyskim-obstrelom.htmlРакурс
Ремонтні бригади відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.
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Про це сьогодні, 2 жовтня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».
Вчора, 1 жовтня, через російську атаку на енергооб'єкт одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена.
Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів — отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні, — розповіли в «Укренерго».
Таким чином, пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ — знову в роботі.
Наразі окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями, — зазначили в «Укренерго».
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