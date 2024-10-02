Энергетики восстановили линию питания ЗАЭС, поврежденную российским обстрелом

Ремонтні бригади відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.

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Про це сьогодні, 2 жовтня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».

Вчора, 1 жовтня, через російську атаку на енергооб'єкт одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена.

Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів — отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні, — розповіли в «Укренерго».