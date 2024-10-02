Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС, пошкоджену російським обстрілом

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Лінію живлення Запорізької АЕС відновлено, фото: «Громадське радіо»
Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС, пошкоджену російським обстріломhttps://racurs.ua/ua/n199872-energetyky-vidnovyly-liniu-jyvlennya-zaes-poshkodjenu-rosiyskym-obstrilom.htmlРакурс
Ремонтні бригади відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.
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Про це сьогодні, 2 жовтня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».
Вчора, 1 жовтня, через російську атаку на енергооб'єкт одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена.
Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів — отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні, — розповіли в «Укренерго».
Таким чином, пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ — знову в роботі.
Наразі окупована ЗАЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями, — зазначили в «Укренерго».
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