Енергетики відновили лінію живлення ЗАЕС, пошкоджену російським обстрілом

Лінію живлення Запорізької АЕС відновлено, фото: «Громадське радіо»

https://racurs.ua/ua/n199872-energetyky-vidnovyly-liniu-jyvlennya-zaes-poshkodjenu-rosiyskym-obstrilom.html

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Ремонтні бригади відновили надійність живлення окупованої Запорізької атомної електростанції.

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Про це сьогодні, 2 жовтня, ввечері повідомила прес-служба «Укренерго».

Вчора, 1 жовтня, через російську атаку на енергооб'єкт одна з повітряних ліній, що живлять ЗАЕС, була пошкоджена.

Ремонтні бригади більше доби чекали дозволу для того, щоб почати ремонт і відновити живлення. Через постійні обстріли з боку окупантів — отримати дозвіл на проведення робіт вдалося тільки сьогодні, — розповіли в «Укренерго».

Таким чином, пошкоджена внаслідок російського обстрілу повітряна лінія 330 кВ — знову в роботі.