Ночью Украину атаковали десятки дронов - где их сбивали

https://racurs.ua/n199873-nochu-ukrainu-atakovali-desyatki-dronov-gde-ih-sbivali.html

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Вночі російська армія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками, у повітряному просторі навколо та над Києвом ППО знешкодила близько півтора десятка дронів.

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Внаслідок нічної атаки жоден російський дрон цілі не досяг, повідомили у КМДА уранці 3 жовтня.

Повітряна тривога в столиці тривала понад п’ять з половиною годин. Перші групи дронів росіяни запустили ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові безпілотники.

За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві зафіксовано падінняуламків в Деснянському районі міста. Але наслідки мінімальні — обійшлося без руйнувань, пожежі.

Уночі на Хмельниччині ППО знищила чотири «шахеди». Влучань в об'єкти інфраструктури не було. Пожежу на городі приватного сектору оперативно погасили, каже голова ОВА Тюрін. І додає, що звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило.

Вночі Івано-Франківська область зазнала ворожої атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих