Ракурсhttps://racurs.ua/
Уночі Україну атакували десятки дронів - де їх збивали
Уночі Україну атакували десятки дронів — де їх збивалиhttps://racurs.ua/ua/n199873-unochi-ukrayinu-atakuvaly-desyatky-droniv-de-yih-zbyvaly.htmlРакурс
Вночі російська армія вчергове атакувала Київ ударними безпілотниками, у повітряному просторі навколо та над Києвом ППО знешкодила близько півтора десятка дронів.
.
Внаслідок нічної атаки жоден російський дрон цілі не досяг, повідомили у КМДА уранці 3 жовтня.
Повітряна тривога в столиці тривала понад п’ять з половиною годин. Перші групи дронів росіяни запустили ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові безпілотники.
За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів, в Києві зафіксовано падінняуламків в Деснянському районі міста. Але наслідки мінімальні — обійшлося без руйнувань, пожежі.
Уночі на Хмельниччині ППО знищила чотири «шахеди». Влучань в об'єкти інфраструктури не було. Пожежу на городі приватного сектору оперативно погасили, каже голова ОВА Тюрін. І додає, що звернень щодо травмованих, загиблих та пошкодження майна не надходило.
Вночі Івано-Франківська область зазнала ворожої атаки. На щастя, обійшлося без постраждалих
Дякуємо нашим силам ППО неба за їхню роботу. Та усім відповідним службам, які допомагають додати наслідки ворожих атак, — написала голова ОВА, не уточнивши, які саме наслідки.