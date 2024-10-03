Украина уже получила систему ПВО Patriot от Румынии

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Румыния предоставила Украине систему ПВО Patriot, фото: «Википедия»
Украина уже получила систему ПВО Patriot от Румынииhttps://racurs.ua/n199892-ukraina-uje-poluchila-sistemu-pvo-patriot-ot-rumynii.htmlРакурс
Україна вже отримала систему протиракетної оборони Patriot, яку надала країна НАТО Румунія.
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Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на речника Міноборони Румунії Константіна Спіну.
Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну, — заявив він у коментарі «Радіо Свобода» сьогодні, 3 жовтня.
Вчора, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі X подякував Румунії за системи Patriot.
Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності — ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши «Шахеди» і ракети, — наголосив він.
Джерело: «Радіо Свобода»
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