Україна вже отримала систему ППО Patriot від Румунії

Румунія надала Україні систему ППО Patriot, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n199892-ukrayina-vje-otrymala-systemu-ppo-patriot-vid-rumuniyi.html

Ракурс

Україна вже отримала систему протиракетної оборони Patriot, яку надала країна НАТО Румунія.

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Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на речника Міноборони Румунії Константіна Спіну.

Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну, — заявив він у коментарі «Радіо Свобода» сьогодні, 3 жовтня.

Вчора, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі X подякував Румунії за системи Patriot.

Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності — ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши «Шахеди» і ракети, — наголосив він.

Джерело: «Радіо Свобода»