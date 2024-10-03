В Полтаве возросло количество жертв российского ракетного удара 3 сентября

Последствия российского ракетного удара по вузу в Полтаве, фото: ГСЧС

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Ракурс

У Полтаві до 59 зросла кількість жертв ракетного удару, завданого по рашистами 3 вересня.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Рівно місяць минув із дня страшної трагедії в Полтаві. На жаль, сьогодні у лікарні померла ще одна людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару 3 вересня. Кількість жертв цинічного удару російської армії збільшилася до 59. Щирі співчуття рідним та близьким, — зазначив він.

З вересня російські загарбники завдали удару двома балістичними ракетами типу «Іскандер-М» по одному з навчальних закладів Полтави. Влучання було по території Інституту звʼязку і сусідньої лікарні.

Аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару завершилися 5 вересня. Тоді кількість жертв становила 55 людей, ще 328 були травмовані (з них 38 перебували у важкому стані, 27 — у реанімації).

Ця трагедія стала для Полтавщини найбільш масштабною за кількістю жертв і постраждалих за час російсько-української війни.