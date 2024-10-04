Уничтожение вражеской переправы, скриншот видео

https://racurs.ua/n199913-sily-bespilotnyh-sistem-unichtojili-pontonnuu-perepravu-vraga-na-luganskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Луганському напрямку Оператори 412-го окремого батальйону безпілотних систем NEMESIS знищили понтонну переправу, через яку противник постачав підкріплення та боєприпаси.

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Відповідне відео сьогодні, 4 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.