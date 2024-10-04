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Уничтожение вражеской переправы, скриншот видео
Силы беспилотных систем уничтожили понтонную переправу врага на Луганском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n199913-sily-bespilotnyh-sistem-unichtojili-pontonnuu-perepravu-vraga-na-luganskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Луганському напрямку Оператори 412-го окремого батальйону безпілотних систем NEMESIS знищили понтонну переправу, через яку противник постачав підкріплення та боєприпаси.
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Відповідне відео сьогодні, 4 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.
Наші підрозділи системно працюють над зменшенням наступальних спроможностей ворога, — наголошується в описі відео.
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