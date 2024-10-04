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Ракурс
Знищення ворожої переправи, скріншот відео

Сили безпілотних систем знищили понтонну переправу ворога на Луганському напрямку (ВІДЕО)

4 жов 2024, 11:59
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На Луганському напрямку Оператори 412-го окремого батальйону безпілотних систем NEMESIS знищили понтонну переправу, через яку противник постачав підкріплення та боєприпаси.


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Відповідне відео сьогодні, 4 жовтня, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

Наші підрозділи системно працюють над зменшенням наступальних спроможностей ворога, — наголошується в описі відео.

Джерело: Ракурс


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