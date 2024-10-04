Законопроект об историческом увеличении налогов поддержал комитет Рады

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине готовятся увеличить налоги, фото:
Законопроект об историческом увеличении налогов поддержал комитет Радыhttps://racurs.ua/n199920-zakonoproekt-ob-istoricheskom-uvelichenii-nalogov-podderjal-komitet-rady.htmlРакурс
Профільний комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроект № 11416д про історичне збільшення податків.
.
За відповідне рішення проголосували 19 депутатів, проти — один, ще троє утрималися. Про це сьогодні, 4 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За словами нардепа, наразі законопроект передбачає такі зміни:
- збільшення військового збору з 1,5% до 5%;
- впровадження військового збору для ФОПів;
- 50% податок на банки;
- збільшення МПЗ для земель;
- 25% ПП для фінкомпаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність по ПДФО;
- збільшення ренти на видобуток щебня.
Відтермінувати на 01 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ — Уряд відмовився, — зазначив Железняк.
За його словами, розгляд у залі очікується наступного тижня. В такому разі закон підпишуть у другій половині жовтня, проте частина норм набере чинності «заднім числом» — 1 жовтня.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...