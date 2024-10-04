Законопроект об историческом увеличении налогов поддержал комитет Рады

В Украине готовятся увеличить налоги, фото:

https://racurs.ua/n199920-zakonoproekt-ob-istoricheskom-uvelichenii-nalogov-podderjal-komitet-rady.html

Ракурс

Профільний комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроект № 11416д про історичне збільшення податків.

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За відповідне рішення проголосували 19 депутатів, проти — один, ще троє утрималися. Про це сьогодні, 4 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, наразі законопроект передбачає такі зміни:

збільшення військового збору з 1,5% до 5%;

впровадження військового збору для ФОПів;

50% податок на банки;

збільшення МПЗ для земель;

25% ПП для фінкомпаній;

звільнення кешбеку від оподаткування;

перехід на помісячну звітність по ПДФО;

збільшення ренти на видобуток щебня.

Відтермінувати на 01 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ — Уряд відмовився, — зазначив Железняк.

За його словами, розгляд у залі очікується наступного тижня. В такому разі закон підпишуть у другій половині жовтня, проте частина норм набере чинності «заднім числом» — 1 жовтня.