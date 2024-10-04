Законопроект про історичне підвищення податків підтримав комітет Ради

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В Україні готуються збільшити податки
Законопроект про історичне підвищення податків підтримав комітет Радиhttps://racurs.ua/ua/n199920-zakonoproekt-pro-istorychne-pidvyschennya-podatkiv-pidtrymav-komitet-rady.htmlРакурс
Профільний комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроект № 11416д про історичне збільшення податків.
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За відповідне рішення проголосували 19 депутатів, проти — один, ще троє утрималися. Про це сьогодні, 4 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За словами нардепа, наразі законопроект передбачає такі зміни:
- збільшення військового збору з 1,5% до 5%;
- впровадження військового збору для ФОПів;
- 50% податок на банки;
- збільшення МПЗ для земель;
- 25% ПП для фінкомпаній;
- звільнення кешбеку від оподаткування;
- перехід на помісячну звітність по ПДФО;
- збільшення ренти на видобуток щебня.
Відтермінувати на 01 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ — Уряд відмовився, — зазначив Железняк.
За його словами, розгляд у залі очікується наступного тижня. В такому разі закон підпишуть у другій половині жовтня, проте частина норм набере чинності «заднім числом» — 1 жовтня.
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