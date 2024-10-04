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Ракурс
В Україні готуються збільшити податки

Законопроект про історичне підвищення податків підтримав комітет Ради

4 жов 2024, 15:22
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Профільний комітет Верховної Ради підтримав до другого читання законопроект № 11416д про історичне збільшення податків.


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За відповідне рішення проголосували 19 депутатів, проти — один, ще троє утрималися. Про це сьогодні, 4 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами нардепа, наразі законопроект передбачає такі зміни:

  • збільшення військового збору з 1,5% до 5%;
  • впровадження військового збору для ФОПів;
  • 50% податок на банки;
  • збільшення МПЗ для земель;
  • 25% ПП для фінкомпаній;
  • звільнення кешбеку від оподаткування;
  • перехід на помісячну звітність по ПДФО;
  • збільшення ренти на видобуток щебня.

Відтермінувати на 01 листопада чи частково замінити на підвищення ПДВ — Уряд відмовився, — зазначив Железняк.

За його словами, розгляд у залі очікується наступного тижня. В такому разі закон підпишуть у другій половині жовтня, проте частина норм набере чинності «заднім числом» — 1 жовтня.

Джерело: Ракурс


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