В Украине обличитель коррупции впервые получил награду. Фото: НАПК

https://racurs.ua/n199925-oblichitel-korrupcii-v-ukraine-vpervye-poluchil-voznagrajdenie-foto.html

Ракурс

Вперше в Україні викривачу корупції виплатили винагороду.

.

Викривачем виявився чинний військовослужбовець, який упродовж 2020−2021 років він був директором Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України. У 2021 році він звернувся із заявою до НАЗК і повідомив, що йому запропонували хабар у 24 млн грн. Про це 4 жовтня повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

За ці гроші тодішній посадовець повинен був скласти позитивний висновок щодо робіт, які певна компанія провела на замовлення МОУ. Це дозволило б компанії отримати повну оплату у понад 400 млн грн за облаштування спецобʼєкта. Крім того, ця фірма могла б претендувати на майбутні договори з відомством.

Зазначається, що в березні минулого року за цією справою на чотири з половиною роки засудили колишнього заступника начальника одного з управлінь Міноборони Дмитра Комаху. Однак тоді суд відмовив викривачу у винагороді, бо він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах своїх службових повноважень, тому права на винагороду не має.

Але наприкінці 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила апеляційну скаргу викривача і присудила виплату.

Це фундаментальна подія для подальшого розвитку інституту викривання в Україні та формування сталої культури викривання. На черзі — наступний кейс, — наголосив голова НАЗК Віктор Павлущик.

У Агентстві відзначили, що дотепер суди ухвалили два позитивні рішення про виплати викривачам корупції. Але через відсутність врегулювання забезпечити виплату тривалий час було неможливо.

Нагадаємо, можливість виплат викривачам корупції запровадили ще у 2019 році. За законом викривач може отримати 10% від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Однак розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.