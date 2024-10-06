Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

https://racurs.ua/n199970-dron-kamikadze-pomog-zastryavshemu-v-okne-rashistu-video.html

Ракурс

Український дрон-камікадзе 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ «допоміг» російському загарбнику, у якого виникли труднощі з потраплянням до будівлі через вікно.

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Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі Оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».

«Вікно можливостей… або ні?» Допомогу надає FPV-дрон 100 омбр, — зазначається в описі відео.

Подія сталася на Торецькому напрямку.