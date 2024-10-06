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Ракурс
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

Дрон-камикадзе «помог» застрявшему в окне рашисту (ВИДЕО)

6 окт 2024, 11:58
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Український дрон-камікадзе 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ «допоміг» російському загарбнику, у якого виникли труднощі з потраплянням до будівлі через вікно.


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Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі Оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».

«Вікно можливостей… або ні?» Допомогу надає FPV-дрон 100 омбр, — зазначається в описі відео.

Подія сталася на Торецькому напрямку.

Источник: Ракурс


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