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Ракурс
Знищення російського загарбника, скріншот відео

Дрон-камікадзе «допоміг» рашисту, який застряг у вікні (ВІДЕО)

6 жов 2024, 11:58
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Український дрон-камікадзе 100-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ «допоміг» російському загарбнику, у якого виникли труднощі з потраплянням до будівлі через вікно.


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Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі Оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».

«Вікно можливостей… або ні?» Допомогу надає FPV-дрон 100 омбр, — зазначається в описі відео.

Подія сталася на Торецькому напрямку.

Джерело: Ракурс


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