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Последствия российских обстрелов, фото: Херсонская ОВА
Рашисты обстреляли жилые районы Степановки на Херсонщине (ФОТО)https://racurs.ua/n199972-rashisty-obstrelyali-jilye-rayony-stepanovki-na-hersonschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли житлову забудову Степанівки Херсонської області.
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Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
В результаті:
- пошкоджені чотириповерховий будинок та приватні оселі. В них — вибиті вікна, потрощена покрівля й зруйновані паркани;
- мешканці — в шоковому стані і досі оговтуються від пережитого. Лише дивом ніхто з них не постраждав.
Екстрені відновлювальні роботи вже ведуть спеціалісти Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони закривають вибиті вікна та ремонтують покрівлю, — зазначають в ОВА.
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