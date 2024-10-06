Последствия российских обстрелов, фото: Херсонская ОВА

https://racurs.ua/n199972-rashisty-obstrelyali-jilye-rayony-stepanovki-na-hersonschine-foto.html

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Російські загарбники обстріляли житлову забудову Степанівки Херсонської області.

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Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

В результаті:

пошкоджені чотириповерховий будинок та приватні оселі. В них — вибиті вікна, потрощена покрівля й зруйновані паркани;

мешканці — в шоковому стані і досі оговтуються від пережитого. Лише дивом ніхто з них не постраждав.