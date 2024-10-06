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Наслідки російських обстрілів, фото: Херсонська ОВА
Рашисти обстріляли житлові райони Степанівки на Херсонщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n199972-rashysty-obstrilyaly-jytlovi-rayony-stepanivky-na-hersonschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники обстріляли житлову забудову Степанівки Херсонської області.
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Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
В результаті:
- пошкоджені чотириповерховий будинок та приватні оселі. В них — вибиті вікна, потрощена покрівля й зруйновані паркани;
- мешканці — в шоковому стані і досі оговтуються від пережитого. Лише дивом ніхто з них не постраждав.
Екстрені відновлювальні роботи вже ведуть спеціалісти Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони закривають вибиті вікна та ремонтують покрівлю, — зазначають в ОВА.