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Ракурс
Наслідки російських обстрілів, фото: Херсонська ОВА

Рашисти обстріляли житлові райони Степанівки на Херсонщині (ФОТО)

6 жов 2024, 13:13
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Російські загарбники обстріляли житлову забудову Степанівки Херсонської області.


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Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

В результаті:

  • пошкоджені чотириповерховий будинок та приватні оселі. В них — вибиті вікна, потрощена покрівля й зруйновані паркани;
  • мешканці — в шоковому стані і досі оговтуються від пережитого. Лише дивом ніхто з них не постраждав.

Екстрені відновлювальні роботи вже ведуть спеціалісти Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби. Вони закривають вибиті вікна та ремонтують покрівлю, — зазначають в ОВА.

Наслідки російських обстрілів, фото: Херсонська ОВА

Джерело: Ракурс


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