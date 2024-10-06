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Сбитый российский «Шахед», фото: ГПСУ
Два беспилотника сбили пограничники в Сумской области (ФОТО)https://racurs.ua/n199973-dva-bespilotnika-sbili-pogranichniki-v-sumskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Сумщині українські прикордонники приземлили два ворожі безпілотники.
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Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідні фото.
Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 6 жовтня, російські загарбники атакували Україну 87 БПЛА типу «Шахед», а також балістичними та крилатими ракетами.
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