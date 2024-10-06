Сбитый российский «Шахед», фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n199973-dva-bespilotnika-sbili-pogranichniki-v-sumskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

На Сумщині українські прикордонники приземлили два ворожі безпілотники.

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Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідні фото.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 6 жовтня, російські загарбники атакували Україну 87 БПЛА типу «Шахед», а також балістичними та крилатими ракетами.