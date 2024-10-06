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Ракурс
Збитий російський «Шахед», фото: ДПСУ

Два безпілотника збили прикордонники на Сумщині (ФОТО)

6 жов 2024, 13:38
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На Сумщині українські прикордонники приземлили два ворожі безпілотники.


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Про це сьогодні, 6 жовтня, повідомила прес-служба Держприкордонслужби, опублікувавши відповідні фото.

Збитий російський «Шахед», фото: ДПСУ

Нагадаємо, у ніч на сьогодні, 6 жовтня, російські загарбники атакували Україну 87 БПЛА типу «Шахед», а також балістичними та крилатими ракетами.

Джерело: Ракурс


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