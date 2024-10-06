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Російські загарбники з 19.00 5 жовтня по 7.00 6 жовтня атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів.
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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:
- дві балістичні ракети «Іскандер-М»;
- одну крилату ракету «Іскандер-К»;
- одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- 87 БПЛА типу «шахед» (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф).
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
В результаті:
- в ході протиповітряного бою збито дві ракети та 56 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.
- 25 безпілотників (станом на 09.00) локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється;
- Чотири БПЛА ще в повітряному просторі України. Бойова робота триває.
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