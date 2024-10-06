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Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану атаку «шахедами» по Україні, фото: «Українська правда»

56 «шахедів» та дві ракети збили в ніч на 6 жовтня (ІНФОГРАФІКА)

6 жов 2024, 10:32
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Російські загарбники з 19.00 5 жовтня по 7.00 6 жовтня атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів.


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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:

  • дві балістичні ракети «Іскандер-М»;
  • одну крилату ракету «Іскандер-К»;
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • 87 БПЛА типу «шахед» (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті:

  • в ході протиповітряного бою збито дві ракети та 56 «шахедів» у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.
  • 25 безпілотників (станом на 09.00) локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Інформація уточнюється;
  • Чотири БПЛА ще в повітряному просторі України. Бойова робота триває.

Джерело: Ракурс


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