Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російської атаки по Одесі, фото: ДСНС

Рашисти атакували Одесу «шахедами», спалахнули пожежі (ФОТО)

6 жов 2024, 09:53
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 вересня, здійснили чергову атаку дронами-камікадзе типу «Шахед» по Одесі.


.

В результаті постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі, спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці, повідомляє прес-служба ДСНС.

Залучалось 47 рятувальників та 12 одиниць техніки, а також від Асоціації добровільних пожежних України — 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу, — розповіли у ДСНС. — На жаль, один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований.

Наслідки російської атаки по Одесі, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів