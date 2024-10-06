Наслідки російської атаки по Одесі, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n199966-rashysty-atakuvaly-odesu-shahedamy-spalahnuly-pojeji-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 вересня, здійснили чергову атаку дронами-камікадзе типу «Шахед» по Одесі.

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В результаті постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі, спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці, повідомляє прес-служба ДСНС.