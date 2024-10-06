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Ракурс
Последствия российской атаки по Одессе, фото: ГСЧС

Рашисты атаковали Одессу «шахедами», вспыхнули пожары (ФОТО)

6 окт 2024, 09:53
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 вересня, здійснили чергову атаку дронами-камікадзе типу «Шахед» по Одесі.


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В результаті постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі, спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці, повідомляє прес-служба ДСНС.

Залучалось 47 рятувальників та 12 одиниць техніки, а також від Асоціації добровільних пожежних України — 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу, — розповіли у ДСНС. — На жаль, один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований.

Наслідки російської атаки по Одесі, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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