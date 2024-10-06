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Рашисты атаковали Одессу «шахедами», вспыхнули пожары (ФОТО)https://racurs.ua/n199966-rashisty-atakovali-odessu-shahedami-vspyhnuli-pojary-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 6 вересня, здійснили чергову атаку дронами-камікадзе типу «Шахед» по Одесі.
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В результаті постраждали складські приміщення і вантажні автомобілі, спалахнули пожежі, які ліквідували вогнеборці, повідомляє прес-служба ДСНС.
Залучалось 47 рятувальників та 12 одиниць техніки, а також від Асоціації добровільних пожежних України — 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу, — розповіли у ДСНС. — На жаль, один чоловік отримав важкі травми і був госпіталізований.
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