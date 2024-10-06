Рашисты совершили очередную массированную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n199967-56-shahedov-i-dve-rakety-sbili-v-noch-na-6-oktyabrya-infografika.html

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Російські загарбники з 19.00 5 жовтня по 7.00 6 жовтня атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами різних типів.

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Про це повідомляє прес-служба Командування Повітряних сил.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід понад 90 засобів повітряного нападу противника:

дві балістичні ракети «Іскандер-М»;

одну крилату ракету «Іскандер-К»;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;

87 БПЛА типу «шахед» (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — рф).

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті: