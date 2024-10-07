Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского удара по Сумам, фото: прокуратура Сумщины

Российский «Шахед» ударил по спальному району Сум — четверо раненых (ФОТО)

7 окт 2024, 10:57
999

Російські загарбники вчора, 6 жовтня, близько 21.50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру міста Суми.


.

Безпілотник влучив у спальний район обласного центру, повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.

Внаслідок ворожої атаки:

  • чотири людини поранено (11-річний хлопчик, 34-річна жінка та 51-річний і 65-річний чоловіки);
  • пошкоджено дев’ять приватних будинків, два багатоквартирних будинки та три приватні автомобілі.

Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського удару по Сумах, фото: прокуратура Сумщини

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров