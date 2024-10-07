Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия российского удара по Сумам, фото: прокуратура Сумщины
Российский «Шахед» ударил по спальному району Сум — четверо раненых (ФОТО)https://racurs.ua/n199997-rossiyskiy-shahed-udaril-po-spalnomu-rayonu-sum-chetvero-ranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники вчора, 6 жовтня, близько 21.50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру міста Суми.
.
Безпілотник влучив у спальний район обласного центру, повідомляє прес-служба прокуратури Сумщини.
Внаслідок ворожої атаки:
- чотири людини поранено (11-річний хлопчик, 34-річна жінка та 51-річний і 65-річний чоловіки);
- пошкоджено дев’ять приватних будинків, два багатоквартирних будинки та три приватні автомобілі.
Проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...